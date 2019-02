Fasnachter feiern in Kurpfalzhalle

Oftersheim.Die Jubiläumsprunksitzung – der CC Grün-Weiß feiert in dieser Kampagne sein 4 x 11-jähriges Bestehen – am Samstag, 16. Februar, um 19.31 Uhr in der Kurpfalzhalle ist gespickt mit Höhepunkten. Man habe bei der hessischen, der Pfälzer und Kurpfälzer Fasnacht „gewildert“, verrät die Vorsitzende Monika Michaelis. „Wir haben viele bekannte Büttenredner verpflichtet.“

Dazu bereichert Jennifer Krupp, das Eigengewächs der Grün-Weißen, die Veranstaltung. Den Artistik-Part übernimmt ein Rollschuh-Duo, selbstverständlich treten auch Bauchredner auf, dazu Bauer Sepp, der Tal-Ötzi und viele Überraschungen mehr.

Es gibt nur noch ein paar Restkarten. Wer also dabei sein möchte, sollte sich beeilen und die Tickets bestellen per E-Mail bei: monika.michaelis@gruen-weiss-oftersheim.de az

Donnerstag, 14.02.2019