Faszinierende Feuerstühle

Sinsheim.Faszinierende Feuerstuhl-Veteranen und V2-Maschinen können die Besucher am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr beim großen Motorrad-Wochenende des Sinsheimer Technik Museums erleben. Zunächst versammeln sich am Samstag im Rahmen des mittlerweile 39. Motorrad-Klassikertreffens Hunderte motorisierte Zwei- und Dreiräder aller Epochen und Hersteller auf dem Freigelände des Museums – seien es BMW, NSU, Victoria oder Indian. Wer will, kann seinen eigenen Klassiker auf der Bühne präsentieren und prämieren lassen, die einzige Voraussetzung: die mitgebrachte Maschine muss mehr als 30 Jahre alt sein.

Am Sonntag lockt dann der Tag der Harley unzählige V2-Maschinen auf das Veranstaltungsgelände. Hierbei können auch neue Harley-Davidson-Modelle Probe gefahren werden, für Kinder stehen Mini-Motorräder zur Verfügung. Ebenso wird (um 11.30 und 14.30 Uhr) eine Stunt-Show präsentiert. An beiden Tagen ist überdies Henny Kroeze mit seiner Indian-Steilwandshow zu Gast – und zwar zum letzten Mal: Nachdem der Niederländer fast 20 Jahre lang seine Zuschauer begeistert hat, will er nun in den Ruhestand gehen. Außerdem gibt es Livemusik, eine umfangreiche Händlermeile und ein breites kulinarisches Angebot. Der Eintritt auf das Freigelände des Museums ist an beiden Tagen frei. mav

Weitere Informationen unter technik-museum.de/motorrad.

