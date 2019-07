Faszinierende Vielfalt

Ludwigshafen.Zu einer einzigen großen Bühne wird die Ludwigshafener Innenstadt, wenn sich am Donnerstag der Freiluft-Vorhang zum Internationalen Straßentheaterfestival öffnet, das seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Künstlern und Theaterformaten unterschiedlichster Couleur ein faszinierendes Forum bietet. Insgesamt präsentieren bei der diesjährigen Ausgabe zwischen Donnerstag und Sonntag, 25. und 28. Juli, 19 Ensembles aus aller Welt auf sieben Aktionsarealen die facettenreiche Vielfalt ihrer Künste. Für „Großes Theater“ und großen Zirkus setzt dabei der Rathausplatz den szenischen Rahmen; zur „Verrückten Fahrbahn“ für allerlei kuriose Fahrzeuge wird derweil die Fußgängerzone zwischen Bismarck- und Bahnhofstraße. Der Ludwigsplatz verwandelt sich in den „Tanzboden“, der Karl-Kornmann-Platz in die „Cirque Nouveau Manege“ und der Hans-Klüber-Platz in eine „Musikarena“. Chor, Tanz und Performance bietet der „Heimathafen“ auf dem Theaterplatz, spektakuläre Straßentheater-Inszenierungen die Aktionsfläche „Spektakulum“ auf dem Platz der Deutschen Einheit. Zur Eröffnung am Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr, gewähren auf dem Rathausplatz drei Compagnien Einblicke in ihr Programm. Am Freitag und Samstag beginnen die Darbietungen um 15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Als Novum werden zwei Preise ausgelobt – die vom Ludwigshafener Künstler Immanuel Eisenstein gestaltete Skulptur „Straßen-Ludwig“ wird in den Kategorien Publikums- und Juryliebling vergeben. Die Verleihung findet am Sonntag, 19 Uhr, auf dem Ludwigsplatz statt. Der Eintritt ist frei. Mit dem Erwerb eines Buttons zum Mindestpreis von drei Euro können die Besucher das Festival unterstützen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019