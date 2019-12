Faszinierender Mix aus Kraft und Anmut

Mannheim.Seit über drei Jahrzehnten fasziniert die Mischung aus Turnen, Artistik, Gymnastik, Tanz, Show und Komik jedes Jahr aufs neue die Menschen in Baden-Württemberg. Und so bürgt auch die 32. Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes auf ihrer zweiwöchigen Tournee wiederum für Qualität. Unter dem Titel „Celebration“ macht die Veranstaltung mit internationalen Artisten, nationalen und regionalen Stars der Szene am Montag, 6. Januar, in der Mannheimer SAP Arena Station.

Rasante Luftakrobatik

Einzigartig und spektakulär ist die Show des französischen Quartetts „Lift“, bei der zwei Männer in drei Metern Höhe ihre beiden Kolleginnen rasant durch die Luft werfen und wirbeln. Eine Mischung aus Zirkusakrobatik und Tanz, verpackt in eine ergreifende Geschichte, präsentieren „Jose y Gaby“ aus Spanien. Viktoria Gnatiuk aus der Ukraine krönt einen wackligen Turm aus bunten Bauklötzen mit sich selbst, das Handstand-Duo „Ignatov/Ganzyuk“ aus Kiew beeindruckt mit Kraft und Anmut. Mit unglaublicher Körperbeherrschung hält Fasil Moges aus Äthiopien eine frei stehende Leiter in Balance, „Lukas & Aaron“ aus Schweden schleudern sich erst auf einer Wippe gegenseitig durch die Luft, dann wirbeln sie im Cyr Wheel über den Boden.

Den Bereich Tanz und Gymnastik deckt die Gruppe SCK Tabea Halle ab. Immer wieder neue Einblicke in die alte Turnkunst ermöglichen das deutsch-tschechische „Showproject“ und das Artistik-Show-Team (AST) aus Heidelberg. Ebenfalls von dort kommt „Rosemie“, die zwischen den Nummern mit viel Selbstironie für Lacher sorgt. Den lokalen Bezug zu „Celebration“ stellen traditionell die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum her, das Kinderbild gestaltet wie in den letzten Jahren der Nachwuchs des TV Waldhof. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019