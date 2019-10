Feierabend mit Javagold

mannheim.Am Mittwoch, 16. Oktober, laden die Reiss-Engelhorn-Museen wieder zu Kultur am Feierabend ein. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Culture after Work“ werden die Teilnehmer auf die indonesische Insel Java entführt. Die Kuratorinnen Sarah Nelly Ferdinand und Corinna Erckenbrecht berichten über mächtige buddhistische und hinduistische Königreiche, die das Eiland im Indischen Ozean zwischen dem 7. und 15. Jahrhundert prägten. Rund 400 Schmuck- und Kultgegenstände aus dieser Zeit, sind in der aktuellen Sonderausstellung „Javagold“ zu sehen. Der Vortrag im Zeughaus in C 5 beginnt um 18.15 Uhr, um 18.45 Uhr folgt die Themenführung durch die Ausstellung. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro, Studierende und Inhaber des Museumspasses zahlen 6,50 Euro. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019