Feierabend über Weinheims Dächern

Weinheim.Der krönende Abschluss der diesjährigen Open-Air-Sommerevents in Weinheim geht am Freitag, 7. September, über die Bühne: mit der After Work Party auf der Wachenburg.

Die zweite Party dieser Art auf der Burg in dieser Saison lädt alle dazu ein, ihren Feierabend in einer der atemberaubendsten Locations der Region zu feiern. „Erobert den Dancefloor und erlebt den besten Partymix der letzten drei Jahrzehnte“ heißt das Motto.

Den Alltag vergessen

Die Besucher sollen sich einfach fallen lassen und den Feierabend im außergewöhnlichen Ambiente mit Blick über die Rhein-Neckar-Ebene genießen. Auf zwei Floors darf zu tollen Beats getanzt werden. Die Party ist das Richtige für alle, die einen Sonnenuntergang mit stimmungsvoller Musik, leckerem Essen und netten Menschen erleben möchten. Bei smoothen Beats der DJs können die Partyfreunde Fünfe grade sein lassen und das Leben genießen.

Für den Transfer auf die Burg steht ein Bus-Shuttleservice zur Verfügung. Die Busse stehen am Fuße des Berges bereit. Besucher werden gebeten, den Parkplatzanweisungen folge zu leisten, damit Rettungsfahrzeuge und Busse passieren können. Nur so wird’s ein entspannter Abend.

Info: Tickets im Vorverkauf: 14 Euro (inkl. Bus-Shuttle, plus VVK-Gebühren) unter www.foreverdisco.de. Abendkasse: 17 Euro. (inkl. Bus-Shuttle).

