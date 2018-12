Feiern am Marktplatz

Der Marktplatz bietet beste Sicht aufs Feuerwerk. © Schwetasch

Weinheim.In der Stadt an der Bergstraße wird Silvester am schönsten auf dem Marktplatz gefeiert. Und das in zwei Locations: So öffnet dieses Jahr an Silvester nicht nur die Ulner Kapelle ihre Pforten, sondern auch das Montmartre. Gäste haben so die einmalige Chance, Silvester am vielleicht schönsten Marktplatz Deutschlands zu feiern.

Das Montmartre trumpft im Gewölbekeller mit erstklassiger elektronischer Musik von DJ Koryphäe Steffen Baumann (Time Warp, Sunshine live, Loft Club, Onkel Otto Bar) auf.

In der Ulner Kapelle ist die Vielfalt daheim: Ab 22 Uhr bis 23.30 Uhr gibt es Live-Musik mit Tunesday zum eingrooven. Danach übernimmt DJ Jonas Böhm das Ruder und läutet den Silvester-Countdown ein. Zum Glockenschlag Punkt 24 Uhr geht es dann zum kollektiven Korkenknallen und Anstoßen auf den Marktplatz.

Einlass ist ab 21.30 Uhr, die Tickets kosten 24 Euro im Vorverkauf. mics

