Feiern bei Wein und Musik

Rhein-Neckar.Sommerzeit ist Festzeit – so laden derzeit mehrere Weinkerwen und Dorffeste dazu ein, die Gastlichkeit der Pfalz zu erleben. In Weisenheim am Sand etwa wird von Freitag bis Montag, 10. bis 13. August, die Weinkerwe gefeiert. Den offiziellen Startschuss geben Bürgermeister Heinz-Werner Süss und Weinprinzessin Saskia I. am Freitag um 20 Uhr beim Weingut Langenwalter.

An allen Tagen gibt es Livemusik, am Samstag, 15 Uhr, zudem eine Weinbergswanderung mit Wein-/Schnapsprobe und Geschichten rund um Weisenheim. Auf dem Kerweplatz am Langentor laden derweil Karussell, Schiffsschaukel und Co. zum vergnüglichen Verweilen ein. Mehr Infos zum Programm gibt es unter weisenheimamsand.de.

In Bobenheim am Berg dauert der Festreigen des Ortes sogar noch einen Tag länger, nämlich von Freitag bis Dienstag, 10. bis 14. August. Am Freitag wird die Dorfkerwe um 18.30 Uhr durch den Ortsbürgermeister zusammen mit dem Musikverein im Weingut Hinterbichler (Kleinkarlbacher Straße) eröffnet. Ab 20.30 Uhr spielt anschließend die Gruppe Gitarrenhelden.