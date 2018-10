Feiern in fünf Passagen

Mannheim.„Kultur und Kulinarik“: Mit einem vielversprechenden Motto lockt die Mannheimer Werbegemeinschaft am Samstag, 3. November, Besucher in die Passagen der Innenstadt. Dort wird von 11 Uhr das Mannheimer Passagenfest groß gefeiert – es ist bereits das neunte. Einkaufen, genießen, informieren: Mit diesem vielversprechenden Mix wollen die teilnehmenden Geschäfte den Gästen in der City ihre Produktpalette präsentieren.

Die offizielle Eröffnung des Festes nehmen um 12 Uhr in der Kurfürsten-Passage in P 7 Bürgermeister Lothar Quast und Lutz Pauls, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, vor. Das Fest steigt gleichzeitig in insgesamt fünf Passagen der Innenstadt:

Kurfürstenpassage P 7

„Flower Power“ breitet sich hier aus: Die ansässigen Geschäfte zeigen florale Kunst, , einen bunten Blumenteppich oder bunte Opale. Dazu gibt es Gerichte aus den 1970er-Jahren – und Musik: Um 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr tritt Silke Hauck mit einem Pianisten auf. Um 17.30 Uhr legt die Markus Sprengler Band los.

ÖVA-Passage P 7

Drinks und eine mediterrane Fischsuppe werden serviert, dazu Ferrari-Sekt, Focaccia und erstmals der süße Wasserturm-Taler. Um 12, 13 und 14 Uhr präsentiert sich das Capitol mit Musik von Bollwerk. Für die Augen gibt es Pop-Art von Maren Valenti, zudem viele Infos zur Wissensnacht Rhein-Neckar.

Plankenhof Passage P 6

Hier stellt die Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft ihre Pläne für die Buga23 vor. Olli Roth sorgt um 13 und 16 Uhr für das Musikprogramm. Außerdem warten auf die Besucher neue Brotkreationen und US-Beef.

Vetter Passage 0 7

Informationen zum Schutz des Jugendstil-Juwels Herschelbad, zu Baumpatenschaften, zur Vesperkirche und zum Diakoniepunkt Konkordien, zur Evangelischen Kirche, zum Diakonischen Werk und zum Nationaltheater – das alles bietet die Vetter Passage. Hier präsentieren das Musik-Kabarett Schatzkistl sein neues Programm und der Luisenpark seine neue Dauerkarte.

Kunstarkaden N 6

Wein, Sekt, Eis- und Kaffeespezialitäten, außerdem geräuchertes Fleisch werden hier serviert, garniert mit Augen- und Ohrenschmaus: Um 14.30 und 15.30 Uhr zeigt die Compania Flamenco Solera ihr Können, um 17.30 Uhr rockt Band BigSmall los.

In allen fünf Passagen ist ein großer Bär unterwegs – mit kleinen Überraschungen für Kinder und mit kuscheligen Umarmungen. stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018