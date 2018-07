Feiern unter Kastanien

Anzeige

Oftersheim.Erstmals an zwei Tagen – am Samstag und Sonntag, 21./22. Juli, findet das Ortsmittefest in Oftersheim statt. Zwischen Friedrich-Ebert-Schule und evangelischer Kirche wird unter den Kastanienbäumen gefeiert. Los geht’s samstags um 13 Uhr mit dem Kinder- und Jugendtag. Zur Eröffnung gibt es Vorführungen der örtlichen Kindergärten, Schulen und Vereine auf der großen Bühne im Schulhof.

Wer’s musikalisch mag, für den heißt es ab 15 Uhr: Bühne frei für das Rockkonzert von „Schartel unplugged“. Die Brüder Christian und Alexander konzentrieren sich auf Singer-Songwriter-Coversongs von Tom Petty bis Billy Joel.

Deutsche Schlager

Um 17.30 Uhr fließt der Gerstensaft. Bürgermeister Jens Geiß sorgt für den Fassanstich. Und eine halbe Stunde später wollen es die „Who2ladies“ ordentlich auf der Bühne krachen lassen. Höhepunkt sind ab 20.30 Uhr „Papis Pumpels“ mit deutschen Schlagern.