"Fest der 100 Weine" in Kallstadt - Genuss im Glas und auf der Bühne

Kallstadt.Es ist eine der traditionellsten Weinproben der Pfalz und markiert zugleich eines der ersten Straßenfeste des Jahres, die an der Deutschen Weinstraße gefeiert werden: das Fest der 100 Weine, das von Freitag bis Dienstag, 27. April bis 1. Mai, in Kallstadt ausgerichtet wird.

Die Kallstadter Weingüter und die Winzergenossenschaft präsentieren hierbei 100 Rot- und Weißweine, vom Qualitätswein bis zu Auslese. Flankiert wird das Fest von einem Musikprogramm mit bekannten Bands aus der Region. Täglich laden die Winzer des Ortes zudem zu Rundgängen durch die Weinlagen Saumagen, Kobnert oder Steinacker ein.

Die offizielle Eröffnung mit Weinprinzessin Katrin I. erfolgt am Freitag um 19 Uhr auf dem Festplatz. Anschließend musiziert die Rock-Band 7ty Proof. Am Montagabend laden Jens Huthoff & Band zur Party auf den Platz der 100 Weine ein. Am Sonntag wird der gesperrte Festbereich zur Flaniermeile, in der sich die Besucher an „Schönem – Gutem – Selbstgemachtem“ erfreuen oder sich von der Gruppe The Wonderfrolleins mit Hits der 50er und 60er Jahre unterhalten lassen. Am Löwenbrunnen findet daneben das Fassanstechen der Landjugend Brulljesmacher statt. Am Montag tritt die Band Timeless auf, am Dienstag Wosnitza’s little Jazz Orchestra und das Orchester Die BoBenheimer. Das Spielmobil der AWO Rhein-Neckar bietet am selben Nachmittag Aktionen für die kleinen Besucher. Mehr Infos gibt es im Internet unter fest-der-100-weine.de.