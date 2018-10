Fest für Klein und Groß

Heidelberg.Unter dem Motto „Wald-Wandel“ lädt die Stadt Heidelberg am Samstag, 6. Oktober, dazu ein, gemeinsam den den Titel „PEFC-Waldhauptstadt 2018“ zu feiern. Der Aktionstag des Landschafts- und Forstamtes findet von 12 bis 18 Uhr im Siebenmühlental in Handschuhsheim statt. Rund um den Ausgangspunkt (Spielplatz Mühltalstraße, Nähe Parkplatz Turnerbrunnen) wird ein Programm für Klein und Groß geboten. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Erichson startet um 12.30 Uhr eine geführte Wanderung, bei der an drei Stationen die 1000 von PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) gespendeten Bäumchen gepflanzt werden können. Außerdem gibt es eine Malaktion, ab 13 Uhr ein Fest mit „Walderfahrungen“ für Kinder und ab 17 Uhr Lyrik und Waldlieder. mav

