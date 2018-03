Festkarussell dreht sich weiter

Anzeige

Schriesheim.Der 439. Schriesheimer Mathaisemarkt geht in seine nächste Runde: Nach zweitägiger Pause nimmt das Festprogramm von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. März, wieder Fahrt auf. So wird am Freitag um 14.30 Uhr ein Kindernachmittag mit dem „Schul-Duell“ im Festzelt ausgerichtet, und um 18 Uhr tritt dort die Band Krachleder auf. Am Samstag, 18 Uhr, sorgt die Partyband MAXXX auf der Festzelt-Bühne für Stimmung.

Am Sonntag gibt sich an selber Stelle ab 10 Uhr das Fanfarenzugtreffen mit seinem Bühnenspiel der Fanfarenzüge die Ehre. Auf dem Schulhof der Strahlenberger Grundschule erwarten zudem ab 11 Uhr eine Ausstellung Historischer Schlepper und Landmaschinen sowie ein Schlepper-Geschicklichkeitsfahren die Besucher. Um 14 Uhr beginnt der Umzug der Fanfarenzüge und der Schlepper. Anschließend findet das Freundschaftsspiel der Fanfarenzüge im Festzelt statt. Für musikalisches Vergnügen sorgt ab 15 Uhr die Gruppe Die Fuchshecker.

Um 21 Uhr läuten die Beleuchtung der Strahlenburg und ein Brillantfeuerwerk das Ende des Festes ein. Obendrein lädt am 11. März zwischen 12 und 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummel ein.