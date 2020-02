Fete für kleine Fasnachter

Mannheim.Fantasievolle Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 24. Februar, die Variohalle des Kongresszentrums Rosengarten. Dort steigt von 14.11 Uhr bis 18 Uhr der große Knax-Kindermaskenball der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Kooperation mit der Großen Carnevalsgesellschaft Feuerio. Die Eintrittskarten kosten für Kinder und Erwachsene einheitlich fünf Euro und sind über die Website www.feuerio.de oder in der Filiale Paradeplatz (D1) der Sparkasse Rhein Neckar Nord erhältlich. Dort gibt es für Knax-Club-Mitglieder auch reduzierte Tickets.

„Was hier für die Kleinen geboten wird, ist in unserer Region einzigartig. Wie schon im vergangenen Jahr gefällt mir am besten, dass 150 Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit bekommen, teilzunehmen“, freut sich Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Auch Bürgermeister Michael Grötsch zeigt sich angetan von der Veranstaltung: „Es freut mich besonders, dass die Kulturinstitutionen Hand in Hand zusammenarbeiten und damit das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt unterstützen.“

Der Maskenball wird vom Freundeskreis Rosengarten unterstützt, gefördert und ausgerichtet. Doch neben der Sparkasse Rhein Neckar Nord sind auch die Kunsthalle Mannheim und die Reiss-Engelhorn-Museen als Kulturpartner unterstützend vor Ort. Sie bieten eine Mal- und Bastelaktion an. Das Programm ist jedoch wesentlich vielfältiger: Tanzvorführungen der „Feuerio Sternchen“, bunte Luftschlangen, fröhliche Musik und der Zirkus Paletti sollen die Kinder von drei bis zwölf Jahren begeistern. mao

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020