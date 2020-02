Feuerio-Fasnachtsfete in der „Manufaktur“

Mannheim.Endspurt für die Fasnachter: Große Feten steigen noch einmal am Fasnachtssamstag, 22. Februar. In zahlreichen Vororten ist etwas los, aber die größte Party veranstaltet der Feuerio. Die einst doch eher beschauliche Bettfedernfabrik im Industriehafen lässt ab 20 Uhr der Feuerio erbeben: In der Gastronomie „Manufaktur – Mannheimer Genusswerk“ in den historischen Mauern in der Industriestraße am Altrheinhafen feiert Mannheims größte Karnevalsgesellschaft ihre Fasnachtsfete. Während auf dem einen Dancefloor die DJs Stephan Christen und Dirk Titel der 1990er auflegen, erklingen auf der anderen Seite mit den DJs m-lance, Eric Wishes und Steffen Baumann elektronische Klänge – so ist für jeden etwas dabei. Eintrittskarten zum Preis von 16 Euro können unter www.feuerio.de oder an der Abendkasse erworben werden. Für ganz Hungrige gibt es frisch gegrillte Bratwurst von Markus Rick. pwr (Bild: Prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020