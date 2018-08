Feuerwache startet Reihe

Anzeige

Mannheim.Drinnen ist es viel zu heiß – also lädt die Alte Feuerwache wieder zur Sommerbühne vor der Café-Bar ein: Am Donnerstag, 2. August, startet die Open-Air-Konzertreihe mit einem Überraschungsgast. Tags darauf (3.) spielen RSxT Jazz mit Hip-Hop, Fusion und Electro. Am Samstag (4.) sind dann D/Troit mit Soul aus Dänemark zu hören, bevor am Sonntag (5.) Lyanne die Sommerbühne entern: Pianistin Ann Kristin Rettig und Sängerin Lucy Schröders machen sinnliche, von Filmmelodien inspirierte Duo-Musik.

Am Montag, 6. August, geht es mit einer Jazz-Session weiter, präsentiert von der IG Jazz. Cooles Saxofon, entspannte Gitarrenmelodien und cremige 70er-Jahre-Bassläufe sind dann am Donnerstag (9.) beim Konzert von Hush Moss zu erwarten. Beginn der Konzerte ist immer um 20 Uhr, der Eintritt ist immer frei. Bei schlechtem Wettergehen die Konzerte im Café über die Bühne. sdo