Feuerwehr öffnet Türen

Mannheim.Die ungewöhnliche Anfangszeit liegt daran, dass sie auch die Notrufnummer ergibt: Um 11.20 Uhr – in Anlehnung an die Nummer 112 – lädt die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt am Sonntag, 10. Juni, zum „Tag der offenen Tür“ in das Gerätehaus im Mudauer Ring 5 ein. Um 12 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Vorstellung der geplanten Aktionen und einer Brandschutzvorführung, im Lauf des Tages sind mehrere Übungen der Jugendfeuerwehr und der aktiven Mannschaft geplant. Für die Kleinen bietet die Abteilung zahlreiche Wasserspiele an sowie eine Hüpfburg. Zudem gibt es eine Fahrzeugausstellung. Zur Stärkung tischen die Wallstadter Feuerwehrleute ihren Besuchern in diesem Jahr erstmals Wurstsalat und Bratwurstvariationen sowie Kaffee und Kuchen auf. pwr