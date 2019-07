Feuerwerk zum „Walkürenritt“

Zu Wagners „Walkürenritt“ und Dvoráks „Carnival-Ouvertüre“ wird es knallen, zischen, knistern, prasseln und glitzern, werden Kometen emporschießen sowie Goldregen, silberne Schweife und bunt glühende Kugeln langsam zur Erde sinken, Feuertöpfe an der Fassade lodern: Mit „Schloss in Flammen“, bei dem ein prachtvolles Feuerwerk das Open-Air-Konzert beschließt, krönt das Nationaltheater am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr seine Spielzeit.

„Ein Knalleffekt zum Saisonabschluss“ sei der Abend vor der Kulisse des festlich illuminierten Barockbaus, freut sich Opernintendant Albrecht Puhlmann. Er bietet immerhin sieben Solisten auf: Amelia Scicolone, Jelena Kordic, Astrid Kessler, Joshua Whitener, Sung Ha, Patrick Zielke und Joachim Goltz. Am Pult wird Generalmusikdirektor Alexander Soddy stehen. Die Moderation übernimmt, stets sachkundig und amüsant, der kurpfälzische Kabarettist und Opernkenner Christian „Chako“ Habekost.

Rossini und Romantik

Das Programm hat Operndirektor Marwin Wendt zusammengestellt. Er verspricht „viele wunderschöne Melodien“. Dabei hat er, wie er sagt, „bewusst keine Stücke aus Opern ausgewählt, die wir derzeit ohnehin spielen“. Vielmehr will er dem Publikum – auch wenn es für die Solisten besondere Probenarbeit bedeutet – „andere Werke bieten“. Für den ersten Teil des Abends hat Wendt Arien beliebter italienischer Opern von Rossini, Bellini und Donizetti ausgesucht. Danach folgen Komponisten der deutschen Romantik, Carl Maria von Webers „Freischütz“ etwa, Albert Lortzings „Wildschütz“ oder Otto Nicolais „Lustige Weiber von Windsor“.

Schließlich, wenn es schon dunkel wird und kurz vor dem Feuerwerk, steht Engelbert Humperdinck an: der Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“. Dann folgt das passend zur Partitur abgeschossene Feuerwerk, konzipiert von den Pyrokünstlern Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer, die auch bei den Ludwigsburger Festspielen engagiert sind. Als Zugabe darf Edward Elgars „Pomp ans Circumstance“ nicht fehlen.

Auf riesigen LED-Leinwänden können die Besucher Solisten, Moderator und Dirigent gut sehen – auch ganz hinten, auf der Picknick-Fläche. Decken, Klappstühle und Klapptische, ebenso Kerzen, Speisen und Getränke, sind dort erlaubt. Die besten drei Picknickgruppen werden durch eine Jury prämiert. Es gibt aber auch genügend Stände, an denen man sich versorgen kann.