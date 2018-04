Feuriger Sinti-Swing

Anzeige

Mannheim.Peitschende Gitarrenhiebe, flirrendes Geigenspiel, rasante Soli und vor allem mitreißende Swing-Rhythmen – all das bietet das Jordan Weiss Quartett am Samstag, 7. April, von 13 bis 16 Uhr auf den Kapuzinerplanken in O 6. Dort geht das Auftaktkonzert der diesjährigen „Jazz im Quadrat“-Saison über die Freiluft-Bühne.

Der „Mannheimer Morgen“ präsentiert zum Start seiner Veranstaltungsreihe authentischen Sinti-Jazz. Bandleader Jordan Weiss (Sologitarre) beschwört mit seinen Kollegen Jenzi Winterstein-Reinhardt (Geige), Bobeye Reinhardt (Kontrabass) und Herbert Hetzel (Rhythmus-Gitarre) das Erbe des großen Gitarristen Django Reinhardt (1910-1953)

Dessen Klassiker aus den 1920er, 30er und 40er Jahren bilden das Repertoire von Jordan Weiss und seiner Gruppe. Das Quartett legt großen Wert auf die urwüchsige Kraft, Spontaneität und emotionale Unmittelbarkeit, die Django Reinhardts Musik unsterblich gemacht haben. Halsbrecherische Tonfolgen wechseln da mit leichthändig-virtuoser Eleganz, aber es gibt auch Raum für bewegende Balladen und romantische Stimmungen.