„Fieberkurven unserer Zeit“

Mannheim.Friedrich Schiller war 1783 der erste Hausautor des Nationaltheaters (NTM) – seither ist sein Name untrennbar mit Mannheim verbunden. So ist es nur folgerichtig, dass in der Quadratestadt nunmehr zum 20. Male die Internationalen Schillertage gefeiert werden, um, so sagt es NTM-Intendant Christian Holtzhauer, „den eigenen Anspruch des NTM als ,Schillerbühne’ zu untermauern, um Schillers Werk und seine Ideen weiterzudenken und um einen Überblick über die aktuelle Schiller-Rezeption zu geben“. Heute stehe Schiller zwar immer noch im Zentrum des Festivals, es beschränke sich aber nicht auf ihn, so Holtzhauer weiter. Vielmehr gehe es darum, zeitgenössische Arbeiten aus verschiedenen künstlerischen Genres und Teilen der Welt zu Schiller ins Verhältnis zu setzen. Ziel ist nicht zuletzt, das NTM ganz weit gegenüber der Stadt zu öffnen.

Der diesjährige Titel „Fieber“ steht im Zusammenhang mit dem Dichterfürsten, der sich, als er in Mannheim weilte, mit Malaria infizierte und infolgedessen unter sehr hohem Fieber litt. „Zudem bescheinigte er, der ja auch Arzt war, seiner Zeit, also dem Europa des späten 18. Jahrhunderts, unter Fieberkrämpfen zu leiden. Davon ausgehend fragt die Jubiläumsausgabe der ,Internationalen Schillertage’ nach den Fieber- und Erregungskurven unserer Zeit“, erklärt Holtzhauer. Der Begriff „Fieber“ stehe für Begeisterung und Rausch, aber auch für Wahn, Ansteckung und Überhitzung und eigne sich daher „hervorragend“ zur Beschreibung der Gegenwart. „Wir wollen zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler heute auf unsere überhitzte Gesellschaft reagieren.“

Theater im Waschsalon

Warum man die Schillertage auf keinen Fall verpassen sollte? Ganz einfach – weil es sich lohnt, sich vom Theaterfieber anstecken zu lassen! Das Nationaltheater empfiehlt klassische Theateraufführungen bedeutender deutscher Theaterhäuser, etwa „Don Karlos“ aus Düsseldorf, „Kabale und Liebe“ aus Dresden und die „Räuber“ aus Köln. Auch die belgische Künstlerin Lisbeth Gruwez sowie die Video-Installation „Guilty Landscapes“ in der Abendakademie gehören zu den Tipps. Daneben stehen auf dem Programm internationale Theater- und Tanzperformances wie „Odisseia“ oder „Hymne an die Liebe“ sowie Theater an ungewöhnlichen Orten wie einem ausgedienten Waschsalon oder der Multihalle im Herzogenriedpark, außerdem Lesungen und kostenlose Schill-out-Konzerte vor dem NTM.

Ausgewählt wurden die Produktionen, die sich zum Festivalthema inhaltlich oder formal ins Verhältnis setzen lassen. Holtzhauer: „,Odisseia’ aus Brasilien ist wie ein Fiebertraum – eine Aufführung, die das Publikum auf unvergleichliche Weise einbezieht.“ „To da Bone“ gilt als energetisches Tanzstück, das auf einer Tanzform beruht, die zunächst im Internet entstanden ist und dann viral geworden ist. „Hymne an die Liebe“ von Marta Górnicka wiederum beschreibt auf „beeindruckende und zugleich erschreckende Weise“ die Entfesselung der Sprache in unserer Zeit. „Und Schillers Figuren sprechen ja auch oft wie im Fieber, wie man in unserer Eigenproduktion ,Maria Stuart’ erleben kann“, sagt Holtzhauer.

Und wer dann noch nicht genug von Schiller hat, kann die Beiträge von 27 internationalen Autorinnen und Autoren lesen, die der Heidelberger Wunderhorn Verlag in einem neuen Buch unter dem Titel „Immer noch Barbaren“ versammelt hat. Ausgehend von Schillers berühmten „Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen“ denken sie über die Aufgabe von Kunst in der heutigen Zeit nach.

