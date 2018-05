Anzeige

Mannheim.Figurentheater im Hutladen – das scheint auf den ersten Blick so, als ob sich die Künstlerin mit ihren Puppen verirrt hat, dem ist aber nicht so. Maren Kaun präsentiert am Freitag, 4. Mai, in dem Laden „Hut Konrad“ in C 1,8 Gedichte und Lieder. Für Kaun bedeutet das Puppentheater eine intensive Auseinandersetzung mit der Kunst. Neben Auftritten in Deutschland lies sie ihre Puppen auch in Frankreich, Polen, Italien und der Türkei tanzen. Auch der Kopfbedeckungsladen wahrt seine Tradition: „Hut Konrad“ ist als Mannheims einziger Hutladen einer der wenige Betriebe, die das Handwerk des Modisten noch ausüben. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „wOrtwechsel“ des KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar statt. Unter der Motto Kultur an außergewöhnlichen Orten erleben die Besucher Musik und Geschichten an und in Mannheims außergewöhnlichen und häufig bislang unbekannten Plätzen.

Los geht’s am Freitag um 20 Uhr für 16 Euro. Die Veranstaltung ist für Erwachsene und Kinder geeignet. ham