Filme ganz amerikanisch sehen

Mannheim.Unvergessliche Kinomomente entstehen von Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August im amerikanisch angehauchten Autokino auf dem Franklin Field. Bereits letztes Jahr war die Aktion der städtischen MWSP ein großer Erfolg. Insgesamt fünf Filme kann man gemütlich aus seinem Auto heraus ansehen.

Die Filme starten täglich gegen 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit und 24 Uhr zur Spätvorstellung. Einlass für den ersten Film ist um 18.30 Uhr.

Am Freitag sehen die Besucher zuerst die deutsche Komödie „Soul Kitchen“. In dem Film von Fatih Akin geht es um den Kampf für die Heimat als einen Ort, den es in einer zunehmend unberechenbaren Welt zu schützen gilt. In der Spätvorstellung am Freitag läuft der aktuellste Film Akins „Aus dem nichts“. Akin macht aus der Geschichte um die NSU-Morde ein zeitaktuelles Drama, das durch starke Emotion besticht.