Filmfest in Ladenburg

Ladenburg.Oscar-Nominierte, Golden Globe-Gewinner und ein sehenswerter Beitrag von Hollywood-Star und UN-Flüchtlingsbotschafterin Angelina Jolie: Das 1. Internationale Filmfestival „WaLa“ in Ladenburg hat ab Freitag, 20. Juli, vier Tage lang an drei Spielorten in der Römerstadt einiges an Glanzlichtern zu bieten.

Unter dem Motto „Auf der Suche nach der verlorenen Würde des Menschen“ erhellen hochdekorierte Beiträge mit Fokus auf Afghanistan Aspekte der weltweiten Flüchtlingskrise.

Zum Auftakt erwartet Bürgermeister Stefan Schmutz, der die Schirmherrschaft übernommen hat, einen Gast aus Kabul: Mirco Günther, Chef des afghanischen Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, zeigt den Film „Return To Afghanistan“, der die Situation von Flucht-Rückkehrern schildert (17 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus, Realschulstraße 7). Zur Eröffnung um 19.30 Uhr im Domhof (Hauptstraße 7) präsentiert Festivalleiter Hassan Nazeri den afghanischen Golden Globe-Gewinner Siddiq Barmak mit seinem Beitrag „Osama“.