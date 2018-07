Finale beim Landesfeuerwehrtag

Anzeige

Heidelberg.Nachdem der 12. Landesfeuerwehrtag vergangenen Samstag mit einer Präsentation historischer Feuerwehrfahrzeuge in der Heidelberger Altstadt begonnen hatte (Bild), strebt die Veranstaltung nun von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, ihrem Höhepunkt zu: In dieser Zeit werden die Feuerwehren an mehreren Orten im Stadtgebiet bei Vorführungen und Feuerwettkämpfen ihr Können demonstrieren. Ein Erlebnispark lädt in der Innenstadt zum Schauen und Staunen ein, während eine Fahrzeug- und Industriemesse auf dem ehemaligen Airfield der US-Army zu Gast ist. Auf dem Universitätsplatz wird zudem an drei Tagen Festbetrieb und Unterhaltung geboten. Von Donnerstag bis Sonntag werden auch wieder historische Feuerwehr-Fahrzeuge in der Stadt präsentiert.