Lampertheim.Heike Ittmann beendet den Lampertheimer Orgelsommer mit einem Konzert am Sonntag, 25. August, 20 Uhr, in der Domkirche. Die Lampertheimer Organistin spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Petr Eben, Charles-Marie Widor, Maurice Duruflé und Max Reger. Eintrittskarten zu 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) an der Abendkasse. urs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019