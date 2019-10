Finale mit Händels „Saul“

Mit dem Oratorium „Saul“ in drei Akten von Georg Friedrich Händel (1685-1759) gehen die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer am Freitag, 1. November, zu Ende. Es musizieren der Domchor Speyer und das Barockorchester L’arpa festante unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Vokalsolisten sind Ina Siedlaczek, Simone Schwark und Anabelle Hund (alle Sopran), Andreas Scholl (Altus), Sebastian Kohlhepp und Patrick Grahl (alle Tenor) sowie Klaus Mertens und Magnus Piontek (Bass). Das Konzert findet in der Speyerer Gedächtniskirche statt und beginnt um 17 Uhr. urs

