Flötentöne setzen Maßstäbe

Mannheim.Seit 50 Jahren gibt es die Band Jethro Tull. Immer noch als Sänger, Flötist und Komponist ist Ian Anderson am Start. Zum goldenen Jubiläum sind die Briten auf Welttournee, die sie am Dienstag, 20. November, 20 Uhr, auch in den Rosengarten nach Mannheim führt.

Mehr als 60 Millionen Alben haben Jethro Tull weltweit verkauft, und ihr Stil gilt auch heute noch als wegweisend: Mit ihrer Mischung aus Folk, Blues, Klassik sowie Heavy-Rock ist die Progressive-Band einzigartig.

Rückblick auf die Karriere

Ebenso einzigartig war und ist Andersons Gedanke, die Flöte als tragendes Instrument einer Rock-Formation einzuführen. Dabei beherrscht der kreative Kopf der Gruppe noch diverse andere Instrumente auf höchstem Niveau und setzt auch stimmlich Maßstäbe.

Für die Jubiläumstour haben Anderson und Kollegen – Florian Opahle (Gitarre), Scott Hammond (Schlagzeug, Percussion), John O’Hara (Piano, Keyboard, Akkordeon) und David Goodier (Bass) – ein Programm zusammengestellt, das sowohl die alten als auch jüngere Fans zufriedenstellen sollte: Geplant sind Stücke aus der Anfangszeit der Band bis hin zu den großen Hits und aus Album-Klassikern wie „This Was“, „Stand Up“, „Benefit“, „Aqualung“, „Songs From The Wood“ bis hin zu „TAAB2“ von 2012. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018