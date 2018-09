Flohmarkt für den guten Zweck

Mannheim.Die katholische Pfarrei St. Bonifatius veranstaltet am Samstag, 22. September, von 9.30 bis 12 Uhr einen Benefiz-Flohmarkt für Kindersachen. Der Erlös des Marktes, der im Gemeindesaal, Friedrich-Ebert-Straße 34 stattfindet, kommt krebskranken Kindern zugute und geht an den Ortsverband der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe (DLFH). Bei dem seit über 30 Jahren bestehenden Event, haben sich dieses Mal „so viele Verkäufer angemeldet, wie noch nie.“ Damit ist eine große Auswahl garantiert. In den Spendentopf fließen ebenfalls die Einnahmen aus dem Kuchenbuffet. mor

