Flohmarkt für Reiter in Altrip

Anzeige

Altrip.Reiter und Pferdefreunde aufgepasst, der Reitclub Altrip organisiert am Sonntag, 22. April, 14 bis 17 Uhr, einen großen Flohmarkt rund ums Pferd. In der Reithalle des Vereins (In den Jägerwiesen 1, 67122 Altrip) können private Verkäufer Satteldecken, Halfter, Reithosen, Stiefel, Fliegendecken und alles andere anbieten, was unbenutzt im Keller schlummert. Pferdefreunde, die einfach nur stöbern möchten, können am Veranstaltungstag im Gewerbegebiet gegenüber der Reitanlage parken. Dazu von der Kreisstraße 13 die Abfahrt „Rexhof“ benutzen. sin