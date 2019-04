Flohmarkt in den Höfen

Heidelberg.Parallel zum traditionellen Sommertagszug und einem verkaufsoffenen Sonntag in dem Heidelberger Stadtteil, finden am 7. April zwischen 12 und 17 Uhr in ganz Handschuhsheim Flohmärkte in Höfen und (Vor-)Gärten, Garagen und Einfahrten statt. Beim „Hof-Flohmarkt Hendesse“ werden private Dinge wie etwa Kleidung, Spielsachen, Kleinmöbel, Geschirr und Bücher verkauft. In vielen Straßen machen die Handschuhsheimer dann mit Ballons oder Straßenkreidepfeilen auf ihre jeweiligen Stände aufmerksam. Der Hof-Flohmarkt ist eine eigenverantwortliche, private Veranstaltung, es dürfen keine Wege behindert werden. Die Aktion ist von der Internet-Plattform nebenan.de initiiert worden. mav

