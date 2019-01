Flotte Tanz-Show mit Party-Qualitäten

Mannheim.Seit zehn Jahren ist die Show „Rock The Ballet“ auf Tour und besucht zum runden Geburtstag auch den Mannheimer Rosengarten. Am Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr, können sich Fans auf klassischen Tanz mit modernen Show-Elementen und mitreißender Musik freuen. Zu sehen ist mit den Bad Boys of Dance eine hochprofessionelle Truppe mit ausgebildeten Tänzern.

Erschaffen wurde „Rock The Ballet“ von Rasta Thomas und Adrienne Canterna: Er – nach großen Rollen im klassischen Ballettrepertoire Leiter und Direktor der Truppe, sie – nach zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen im klassischen und modernen Tanz – Choreographin der Show. Ihre Idee war es, Ballett für ein junges Publikum interessant zu machen, indem sie es mit Pop-Kultur und anziehenden Akteuren verbinden zu einer multimedialen Tanz-Performance mit Party-Qualität. Zum Jubiläum präsentieren sie eine komplett neue Show. sdo

