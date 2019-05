Flucht nach vorne

Giulia Becker brilliert auf verschiedenen Feldern. © Melt

Mannheim.Giulia Becker ist ein echtes Multitalent. Die 28-Jährige ist nicht nur im Autorenteam Jan Böhmermanns für sein „Neo Magazin Royal“, sondern auch noch als Sängerin und Schauspielerin aktiv. Um den kreativen Rundumschlag perfekt zu machen, hat sie nun auch noch einen Roman geschrieben. „Das Leben ist eins der Härtesten“ heißt das literarische Debüt der Autorin. Es dreht sich um vier Menschen, die alle auf ihre ganz eigene Weise versuchen, dem Alltag in einer Kleinstadt zu entfliehen.

Eine Kostprobe aus dem Roman gibt Becker am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr in der alten Feuerwache. Tickets kosten an der Abendkasse 20 Euro. nowu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019