Folk-Pop aus Australien

Kat Frankie mag es gerne unordentlich. © Theissen

Heidelberg.Vertrackte Rhythmen, komplexe Harmonien, aussageschwere Texte: Kat Frankie steht für anspruchsvollen Pop aus Australien, inzwischen in Berlin verortet. Am Dienstag, 5. März, 20 Uhr, gibt die Singer/Songwriterin ein Konzert in der Halle 02 in Heidelberg.

Von sich selbst sagt Kat Frankie, sie möge es „messy“, also unaufgeräumt. In ihrer Musik findet sich diese Vorliebe mit einer Fülle an Schichten und Einfällen wieder, ohne dabei überladen zu wirken. Vielmehr gelingt der 40-Jährigen Sängerin und Gitarristin die Fusion von Fülle und Konzentration auf das Wesentliche. sdo

Info: Dienstag, 5. März, Karten für 20 Euro plus Gebühren unter halle02.de

