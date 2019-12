Folklore, Gospel und Opernarien aus Kapstadt

Mannheim.Vom südafrikanischen Kapstadt aus tourt der Cape Town Opera Chorus mit dem Programm „African Angels“ durch Europa und macht am Donnerstag, 2. Januar 2020, 20 Uhr, im Rosengarten Mannheim Station: Zu hören sind Traditionals vom „Schwarzen Kontinent“, Gospel- und Opernnummern – dargeboten von stimmgewaltigen ausgebildeten Sängerinnen und Sängern zu Klavier- und Percussionbegleitung. Mit Herzblut und Leidenschaft singen sie an diesem Abend in vielen verschiedenen Sprachen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019