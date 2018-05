Formen im Widerspruch und Einklang zueinander

Anzeige

Dani Jakob beschäftigt sich seit ihrem Studium mit künstlerischen Techniken, die sich abseits der akademischen Traditionen entwickelt haben. Die 1970 in Freiburg im Breisgau geborene Malerin lebt mit Florian Baudrexel und ihren beiden Söhnen in Berlin.

Seit Ende der 1990er-Jahre setzt sich Baudrexel mit dem Thema Relief auseinander. Aus dieser Arbeit entstanden seit 2004 großformatige Arbeiten aus Pappe. Für den 1968 in München geborenen Bildhauer erschaffen selbst abstrakte Reliefs eigene räumliche Beziehungen, die sich dem Betrachter als etwas Wesenhaftes, als etwas Konkretes, gegenüberstellen. Baudrexel sucht das Abstrakte nicht um seiner selbst willen. Während er seine Werke plant, sieht er in jedem Exponat eine unabdingbare Geometrie und eine spezifische Form, die jedem noch so abstrakten Objekt ein eigenes Gesicht gibt. Auch deshalb ist jedes seiner Kunstwerke, mag es noch so abstrakt anmuten, mit einem Eigennamen benannt.

Die Exponate der beiden Künstler sind ab sofort bis Sonntag, 17. Juni, zu sehen. Das Einraumhaus hat in dieser Zeit freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Info: Besichtigungen sind nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich (0177/662 26 08). tge

