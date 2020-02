Fotos führen durch Ruinen

Mannheim.Mit der Reihe „Talk Fotografie“ bieten die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (REM) Einblicke in unterschiedliche Positionen der Fotografie und der Fotogeschichte – von surrealen Arrangements bis hin zu „Street-Photography“. Im Museum Zeughaus C 5 nimmt Archäologin Claudia Braun am Sonntag, 1. März, 11.15 Uhr, das Publikum mit „auf eine faszinierende Reise zu bedeutenden archäologischen Denkmälern“, so die REM.

Die Akropolis in Athen oder die Oasenstadt Palmyra im heutigen Syrien seien schon früh auf Fotografien festgehalten worden. Durch die Veranstaltung „Mit der Kamera durch Ruinen“ zeigt die Expertin, „welche große Bedeutung diese historischen Aufnahmen bis heute für die Wissenschaft haben“, heißt es in der Ankündigung der REM. Der Eintritt beträgt drei Euro. soge

