Franco-Pop, Balkan-Beats und Funk

Karlsruhe.Auch in der dritten Festivalwoche geizt das Karlsruher Zeltival nicht mit vielversprechenden Konzerten. Am Donnerstag, 18. Juli, 20.30 Uhr, sind Nouvelle Vague aus Frankreich zu Gast auf dem Festivalgelände des Tollhauses in der Schlachthofstraße. Sie kleiden Punk- und New-Wave-Klassiker stilvoll in coole Bossa-Nova-Arrangements (Eintritt: 30 Euro, Abendkasse).

Am Dienstag, 23. Juli, ist ab 20.30 Uhr Party angesagt: Shantel & das Bucovina Club Orkestar sorgen mit Balkan-Beats für ausgelassene Tanzlaune (Eintritt: 18 Euro).

Erdigen Soul alter Schule mit einem Schuss Afro-Beat gibt am Mittwoch, 24. Juli, um 20.30 Uhr den Ton im Tollhaus an. Shirley Davis & The Silverbacks bringen deftigen Südstaaten-Soul und Funk in der Tradition von Sharon Jones & The Dap-Kings auf die Bühne. Eine ganz heiße Sache (Eintritt: 10 Euro). gespi

