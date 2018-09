„Franz Kafka als Burggraben“

Allein und mit seiner Band Trailer hat der Hip-Hop-Satiriker Alligatoah schon drei Alben auf Platz eins der Charts platziert, seine neue Soloplatte „Schlaftabletten, Rotwein V“ könnte die vierte werden. Im Telefoninterview spricht Lukas Strobel, der Mann hinter der Kunstfigur, die kein Tabuthema scheut, über die Gefahren von Ironie.

Alligatoah, im Lied „I Need A Face“ wechselt die Hauptfigur je nach Situation die Gesichter wie manche „Game Of Thrones“-Figuren. Um mal ein paar abzufragen: Wie sieht Ihr „Gesicht für die Straßenschlacht“ für aus? Und das „für den ländlichen Raum“?

Alligatoah (lacht): Das ist ein schöner Vergleich, an „Game Of Thrones“ habe ich noch gar nicht gedacht. In dem Song geht es um die Gesichter, die in der Gesellschaft erwartet werden. Denn wie immer in meinen Liedern singe ich nicht über mich, sondern über eine Rolle. In diesem Fall über eine Figur, die in ihrem Gesicht nur noch abspielt, was von ihr erwartet wird. Was gesellschaftlich angebracht und angemessen zu sein scheint in gewissen Situationen. Also beispielsweise Empörung in einer Straßenschlacht oder Trauer, wenn Trauer gefordert ist. Davon unterscheiden sich meine ganz persönlichen Gesichter noch einmal.

Diese wechselnden Gesichter kann man als Kritik an einer Generation von Opportunisten verstehen. So sehen viele Altvordere Ihre Generation. Im großartigen Song „Meinungsfrei“ klingt das ebenfalls an… oder ist das eine Fehlinterpretation eines Altvorderen?

Alligatoah: Das ist tatsächlich auch meine Beobachtung über meine Generation. Und auch über mich. Denn in diesem Lied schreibe ich nicht nur über Andere, sondern selbstkritisch über das, was ich an mir selbst beobachte: Wesenszüge, die mich manchmal sehr diplomatisch oder zwischen den Stühlen wirken lassen. Die Lieder sollen überspitzt zeigen, dass es sehr problematisch sein kann, gar keine Position zu haben.

Erstaunlich, dass Sie sich selbst als diplomatisch ansehen. Denn in der Alligatoah-Rolle scheuen Sie mit Ihrer Mixtur aus Satire- und BattleRap-Rock kaum eine Konfrontation und wenig Tabubrüche. Würden Sie sich im Koordinatensystem zwischen dem Musikkabarettisten Rainald Grebe, Jan Böhmermann und der ähnlich agierenden Hip-Hop-Band K.I.Z. richtig verortet sehen?

Alligatoah: Ach, ich kann mit vielen Einordnungen leben. Wobei ich auch von vielen Künstlern höre, dass ich von ihnen inspiriert worden wäre oder sie in meinen Kosmos passen würden. Das nehme ich immer interessiert auf, denn manche davon kenne ich gar nicht. Dadurch lerne ich auch etwas Neues. Das heißt: Man kann mich gerne so einordnen, wie man möchte. Ich nehme das an und akzeptiere das. Allerdings kann ich zu diesem Koordinatensystem auch gerne ein paar Eckpfeiler hinzufügen.

Welche?

Alligatoah: Gerade mit dem neuen Album bin ich musikalisch noch stärker in fast Metal-artige, sehr rockige Richtungen gegangen. Da hört man meine Liebe zu Bands wie System Of A Down oder Slipknot. Die Einflüsse aus der Nu-Metal-Ära, in der ich aufgewachsen bin, fließen hier erstmals ein.

Wobei man die durch Ihren Live-Sound schon durchaus mit Alligatoah verbindet.

Alligatoah: Ja, das ist schon länger angeklungen. Schon durch die Live-Band, die ich mir zusammengestellt habe, mit einem Gitarristen, einem Schlagzeuger, einem Klarinettisten und einem DJ. In der Zusammenstellung spiegeln sich dann alle Musikstile wieder, die ich liebe und gern in einen Topf werfe, um meine eigene Suppe daraus zu rühren.

Jenseits von Jazz, Klezmer, Konstantin-Wecker-Konzerten oder Klassik ist die Klarinette ein Alleinstellungsmerkmal. Das soll es auch sein, oder?

Alligatoah: Zu der Suppe gehören eben auch jazzige Klänge der Klarinette, die ich dann mit einer Metal-Gitarre verbinde.

Zurück zum Inhaltlichen und der Diplomatie: Viele Kabarettisten beklagen, dass das Schreiben derzeit immer schwieriger wird. Weil die Frage, was man überhaupt noch sagen kann, das Satiregeschäft sehr schwer macht. Einerseits erntet man nicht nur Shitstorms, sondern handfeste Bedrohungen. Andererseits sind Begriffe wie „Nazi“ so inflationär gebraucht worden, dass Sie ihre Kraft verloren haben. Wie sieht das der Satiriker Alligatoah?

Alligatoah: Die Worte, die man noch sagen darf … das ist für mich auch ein hochinteressantes Thema. Weil ich oft beobachte, dass bei Leuten, auch Künstlern, automatisch diese Antihaltung entsteht: „Dann sage ich das erst recht! Da muss ich jetzt bewusst dagegen schießen, wenn mir zum Beispiel die Feministen bestimmte Worte verbieten wollen.“ Mir war es aber auch wichtig, diese reflexartigen Antihaltungen auch mal aufzubrechen und etwa einen Song wie „Meine Hoe“ zu machen. Der sich einerseits eindeutig zu Emanzipation und Gleichberechtigung bekennt, auf der anderen Seite genau gegen die angesprochene Stigmatisierung von Sprache, Zensur und das Verbieten von Wörtern angeht. Ich wollte gerne mal probieren, beides einmal gemeinsam zu sagen, statt reflexartig auf die andere Seite zu springen, wenn man sich angegriffen fühlt.

„Komm an den Zaun, wo die Flüchtlinge wohnen“ heißt es In „Füttern verboten“. Da ist der Ärger eigentlich von allen Seiten vorprogrammiert. Suchen Sie den bewusst? Besteht da nicht auch die Gefahr, völlig missverstanden oder instrumentalisiert zu werden?

Alligatoah: In dieser Gefahrenzone bewege ich mich, seit ich Musik mache. Das ist mir auch durchaus bewusst. Ich will auch nicht wegdiskutieren, dass es Leute gibt, die der Ironie nicht mächtig sind und das Ganze falsch einordnen. Aber ich glaube, dass meine Ironiesignale sehr stark sind und vom Großteil meiner Hörerschaft eindeutig gelesen werden können. Und der Teil, der sie nicht liest und zum Beispiel „Willst du“ für einen drogenverherrlichenden Song hält, ist für mich Teil des Kunstwerks. Weil sie bestätigen, was ich singe und sage, weil sie Realsatire zur Satire hinzufügen, indem sie etwas kaum Missverständliches missverstehen. Das ist für mich dann nur ein Ausrufezeichen hinter dem, was die meisten richtig verstehen.

Schützen gegen das „falsche Hören“ etwa von der Farid-Bang-Klientel oder durch Rechtsradikale die bildungsbürgerlichen Anspielungen auf Kafka, Hesse oder Goethe?

Alligatoah (lacht): Nach dem Motto: „Achtung! Ich bin gebildet, ich bin Intellektueller“?

Warum nicht. Bei Fler, Shindy und Co. ist sicher noch kein „Erlkönig“-Zitat aufgetaucht.

Alligatoah: Ja, aber ich will meine Songs nun auch nicht mit irgendwelchen hochtrabenden Referenzen vollpacken. Aber es kann vielleicht tatsächlich so etwas wie eine kleine Hürde sein, eine kleine Herausforderung, die man erst mal entschlüsseln muss. Als Signal, dass das, was hier passiert, anders und ein bisschen komplexer ist. Das schreckt auch viele ab, meine Sachen überhaupt zu hören. Franz Kafka als Burggraben – warum nicht? Leute die nach ganz plumpen Parolen funktionieren, kommen wahrscheinlich gar nicht über die ersten drei Zeilen meiner Lieder hinweg, weil sie dann doch ein zu komplexes Puzzle sind. Damit antworte ich auch immer auf die Frage, ob ich keine Angst habe, mit meinen Texten irgendwelche Terroristen zu provozieren. Die verstehen doch gar nicht, dass ich sie beleidige

Die Band Feine Sahne Fischfilet musste sich vor dem „#wirsindmehr“-Konzert in Chemnitz für ein uraltes Anti-Polizei-Lied rechtfertigen, von dem sie sich schon vor Jahren distanziert hatten. Finden Sie es nicht auch erstaunlich, dass noch kein Boulevardblatt oder Politiker Sätze aus Texten von Ihnen, Ihrer Band Trailerpark oder K.I.Z. herausseziert und skandalisiert hat?

Alligatoah: Ich weiß, dass die Gefahr da ist, weil meine Texte vollgepackt sind mit Sachen, die man falsch verstehen kann – vor allem in einer Zeit, in der regelmäßig Worte oder Sätze aus dem Zusammenhang gerissen und gerne populistisch aufgearbeitet werden. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel eine Boulevardzeitung sich sehr bewusst ist, welchen Shitstorm auch sie ernten kann seitens einer Fangemeinde. Da muss man abwägen, ob man darauf Lust hat.

Das alles passt zu Ihrer Parole, dass man das Publikum nicht unterschätzen soll.

Alligatoah: Total. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Denn das Publikum wird einen dafür strafen, wenn es sich nicht mehr ernstgenommen fühlt – und wird vielleicht gerade dadurch radikaler.

Das „#wirsindmehr“-Festival in Chemnitz war sicherlich ein Erfolg. Trotzdem hat man anders als Ende 1992 nach „Arsch huh, Zäng ussenander“ in Köln und „Heute die! Morgen Du“ in Frankfurt nicht das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft damit die Deutungshoheit zurückgewonnen hat – und jetzt klar ist, wer in der Mehrheit ist. Geht das im Internetzeitalter überhaupt noch, wo auch wenige Riesenwellen schlagen?

Alligatoah: Ich glaube, dass es in Chemnitz ziemlich eindeutig war: Das „Wir“, von dem da gesprochen wurde, ist auf jeden Fall „mehr“. Ich zähle mich auch zu den Menschen, die sich klar gegen Rassismus und fremdenfeindliche Hetze positionieren. Mehr heißt aber noch lange nicht alle. Und genauso wenig, dass es die anderen nicht mehr gibt oder man über sie triumphal gesiegt hätte.

Hat denn der große Kommunikator Alligatoah eine Idee, wie diese Risse zu kitten sind?

Alligatoah: Das ist sehr schwierig. Gerade in diesen Zeiten, in denen jeder überzeugt davon ist, die richtigen Quellen zu haben. Aber im Internetzeitalter gibt es nun mal nicht mehr die eine richtige Bibliothek, wo alles Richtige drinsteht. Oder das eine richtige Medium, aus dem man immer zitieren kann. Stattdessen gibt es für jedes Weltbild auch entsprechende angebliche Belege, durch die man sich bestätigt fühlen kann. Mein Ansatz, zum Beispiel im Umgang mit Verschwörungstheorien, ist es, auf den Menschen zu schauen. Denn ob meine Informationsquellen getrübt oder manipuliert sind, kann ich auch nicht sicher wissen. Da hilft die gute, alte Menschenkenntnis. Denn speziell Leute, die rechte Verschwörungstheorien verbreiten, sind doch immer noch erstaunlich häufig irgen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018