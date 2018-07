Frauen-Power im Viererpack

Anzeige

Mannheim.Eine originelle Mischung aus Humor und Musik gibt es am Samstag, 21. Juli, 20 Uhr, auf der Seebühne des Luisenparks zu erleben – beim Auftritt der Schönen Mannheims. Das zauberhafte Quartett präsentiert das Programm seiner brandneuen CD „Entfaltung“.

Der Titel ist natürlich doppeldeutig, denn es geht bei vielen Songs des (übrigens live aufgenommenen) Albums um die Problemzonen der Frau in den besten Jahren; und dazu gehören nun mal Falten. Die vier Schönen nehmen’s mit Humor. „Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten“, lautet ihre Devise.

Die Schauspielerinnen und Sängerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais und Pianistin Stefanie Titus sind längst weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt für ihre unterhaltsamen Programme. In dieser neuen szenischen und urkomischen Inszenierung legen sie den Schwerpunkt auf ihre musikalischen Qualitäten. Dabei können sie ernst ebenso wie lustig sein, bieten Pop und Oper, Ironie und gnadenlose Ehrlichkeit.