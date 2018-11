Frauenband sehr gefragt

Mannheim.Freunde der Schönen Mannheims kommen in dieser Woche an gleich zwei Abenden und mit zwei unterschiedlichen Programmen auf ihre Kosten: Das Quartett feiert am Donnerstag, 29. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol 100 Jahre Frauenwahlrecht und hat sich dazu drei besondere Gäste eingeladen.

Unter dem Titel „Jetzt erst – Recht!?“ haben Stefanie Titus, Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back mit Petra Binder und Doris Reichenauer alias Dui do on de Sell zwei Durchstarterinnen des süddeutschen Kabaretts zu Gast. Sie begrüßen außerdem Rosemie Warth, Clownin, Komikerin und Verzauberin mit tänzerischen und stimmlichen Talenten.

Am Mittwoch, 5. Dezember, 20 Uhr, steigt dann die Vorpremiere des neuen Best-of-Programms „Das Schönste der Schönen“ im Schatzkistl.

Karten für den Capitol-Auftritt kosten 26,20 oder 29,50 Euro und sind erhältlich unter Tel.: 0621/33 67 3 33. Für den Abend im Schatzkistl gibt es Tickets zu 25,90 Euro plus Gebühren unter schatzkistl.de. sd

