Frauenbild heute und damals

Mannheim.Unter dem Titel „Still a man’s world?“ widmen sich drei Poetryslamer dem Frauenbild im Wandel der Zeit. Ihre Texte drehen sich um Sexualität, Scham, Diskriminierung und Feminismus für Männer. Zum Poetryslam laden am Samstag, 19. Oktober die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) um 19 Uhr ein, mit anschließender Podiumsdiskussion ein. Mit Lucia Lucia, Svea Gross und Samuel Kramer sind Poeten zu Gast, die bereits bundesweit ihr Publikum begeistert und auch schon bei Meisterschaften geglänzt haben.

Der Poetry Slam findet begleitend zur aktuellen Ausstellung „Belle Époque“ statt. In der Schau wird auch das Frauenbild der damaligen Zeit kritisch unter die Lupe genommen. Kurator Andreas Krock gewährt an diesem Abend Einblick in eine Zeit, als Frauen oft nur als Schmuck des Mannes gesehen wurden. Mit den Poeten sowie rem-Direktor Christoph Lind greift er das Thema „Frauenbild damals und heute“ auf. Welchen Einfluss Sprache auf dieses Bild hat, bringt Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache auf den Punkt. Es moderiert Stefanie Kleinsorge. Die Veranstaltung findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 statt. Der Eintritt kostet zehn Euro. lia

