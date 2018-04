Freie Fahrt für mobile Ideen auf der Spezialradmesse in Germersheim

Anzeige

Germersheim.Ein Fahrradfest der besonderen Art gibt sich am Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, in den Hallen und auf dem Gelände um die Germersheimer Stadthalle (Tournuser Platz 3) die Ehre: die 23. Internationale Spezialradmesse „Spezi“. Mehr als 120 Aussteller aus 15 Ländern und rund 10 000 Besucher werden bei der nach Informationen der Veranstalter größten Fahrradmesse ihrer Art erwartet. Das präsentierte Spektrum reicht von Falt- und Sesselrädern über Pedelecs, Velomobile, Klassiker und Tretroller bis zum Zubehör rund ums Rad.

Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf Lastenrädern, vor allem für den Stadtverkehr – über zwei Dutzend Aussteller zeigen ihre Transportlösungen. Neben dem umfangreichen Lasten- und Anhänger-Angebot erwartet die Gäste zudem die weltweit größte Auswahl an Liege-Zwei- und -Dreirädern, wie der Veranstalter weiter mitteilt. Auf drei Probeparcours können die Fahrzeuge getestet werden, darunter ein weitläufiges Gelände zum Probe fahren von Rädern „mit elektrischem Rückenwind“.

Erstmals findet dieses Jahr ein „Spezi-Erfinderwettbewerb“ statt, bei dem Tüftler, Bastler und Konstrukteure ihre Mobilitätslösungen präsentieren. Bewertet werden die Ideen zu gleichen Teilen von einer Fachjury und dem „Spezi“-Publikum. Die Gewinner werden am Samstag um 17.30 Uhr prämiert. An beiden Tagen wird die Messe von einem Vortragsprogramm begleitet, und am Sonntag wird ein Familientag ausgerichtet.