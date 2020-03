Freier Eintritt an zwei Tagen

Mannheim.Für das Frühjahr, vermutlich Ostern, war sie angekündigt – aber jetzt klappt sie früher: die Wiedereröffnung des Schlossmuseums und der 13 historischen Räume im Mittelbau.

Vergoldete Uhren, Gemälde, Stühle, Sofas – rund 800 Exponate waren seit einem Jahr im Depot in Karlsruhe eingelagert. In dieser Zeit musste die Klimaanlage, schon zwei Jahre vor der 2007 erfolgten Eröffnung des Schlossmuseums installiert, komplett ausgetauscht und vorsichtig neu eingestellt werden. Nun feiern am 6. und 7. März die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nach einjähriger Schließung jeweils von 10 bis 17 Uhr die Wiedereröffnung – und zwar bei freiem Eintritt. An beiden Tagen können Besucher sich von Fachleuten durch die ehemalige Residenz führen lassen, aber die rekonstruierten historischen Räume wie den Thronsaal, den Rittersaal, den Gelben Salon und den Blauen Salon auch auf eigene Faust und mit Audioguide erkunden sowie die kostbaren Kunstgegenstände aus der Zeit der pfälzischen Kurfürsten und der badischen Großherzöge besichtigen.

Prächtige Möbel und Ausstattungsstücke aus dem späten Barock und dem Empire, eine der bedeutendsten Sammlungen von Tapisserien (seidenen Wandteppichen) sowie das große badische Hofsilber sind die Höhepunkte einer Hofkultur zweier Epochen – von den Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor sowie Großherzogin Stephanie.

An beiden Tagen finden von 11 bis 15 Uhr Themenführungen statt, die den Gästen die spannende Geschichte der Residenz nahebringen. Im Zentrum steht das 300-jährige Jubiläum des Schlossbaus, für den im Juli 1720 der Grundstein gelegt wurde. Am Freitag gibt es drei Führungen. Am Samstag, 7. März wird die Führung „Schlossrunde“ stündlich von 11 bis 16 Uhr angeboten. Um 11 und um 15 Uhr lernt man zudem die Bauherren des Schlosses kennen.

Erstmals sind zudem wertvolle Druckwerke des 18. Jahrhunderts aus der berühmten Hofbibliothek des Kurfürsten Carl Theodor ausgestellt – 25 Leihgaben der Universitätsbibliothek aus der Zeit von 1720 bis 1770.

