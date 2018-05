Freigeistlich feiern

Anzeige

Mannheim.In außergewöhnlichem Ambiente mit bunter Dekoration können Electro-Begeisterte am Samstag, 2. Juni, auf dem Freigeist Festival im 7er Club zu Techno, Tech-House und Deep-House feiern.

Party auf zwei Floors

Das Line-up führen die chilenischen DJs Alfonso Leon und Philippe Liard, die hauptsächlich in Barcelona auflegen, an. Außerdem an den Plattentellern steht das Kollektiv Klanggut vom Berliner Label Katermukke sowie lokale Größen wie Vedat, Sven Roesch, Lado, Suna und Stefano Libelle.

Nicht nur die Musiker, sondern auch themenorientierte Dekoration, Lichteffekte und die bunt gemischten Besucher machen das Festival aus. Auf zwei Floors – drinnen und draußen – kann gefeiert werden. Außerdem gibt es eine Chillout-Area, in der die Partygäste die Füße vom Tanzen ausruhen und etwas Essen und Trinken können.