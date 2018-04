Freiheit als Herausforderung

Anzeige

Mannheim.Ob Claudio Monteverdis „L’Orfeo“, 1607 in Mantua uraufgeführt, tatsächlich die erste Oper der Musikgeschichte ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Sicher ist aber, dass Monteverdi (1567-1643) mit seinem Werk einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung und Entwicklung des Genres leistete. Die genaue Anzahl von Monteverdis Opernkompositionen ist nicht bekannt. Annähernd vollständig überliefert sind außer dem „Orfeo“ jedoch zwei Spätwerke, die Monteverdi in den letzten Jahren seines Lebens in Venedig schuf: „Die Heimkehr des Odysseus“ (1640) und „Die Krönung der Poppea“ (1643).

Nach der erfolgreichen Inszenierung des „Odysseus“ im vergangenen Jahr geht der Monteverdi-Zyklus am Nationaltheater Mannheim (NTM) nun in die nächste Runde – am Donnerstag, 12. April, feiert die „Krönung der Poppea“ Premiere.

Revolutionäre Opern

Die „Poppea“ ist die erste Oper, der anstelle eines mythologischen ein historischer Stoff zugrunde liegt: Obwohl sein Lehrer, der Philosoph Seneca, ihm davon abrät, beschließt Kaiser Nero, die schöne Poppea zu heiraten. Dabei stehen ihm allerdings deren soeben aus dem Krieg zurückgekehrter Mann Ottone und seine eigene Ehefrau Ottavia im Weg – Machtspiele und Intrigen sind programmiert. Liebe und Leidenschaft siegen schließlich über moralische Grundsätze: Seneca wird zum Selbstmord gezwungen, die Betrogenen werden verbannt, Poppea dagegen bekommt ihr Happy End und wird Kaiserin an Neros Seite.