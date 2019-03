Freimaurer in Mannheim

Mannheim.„Logen, Meister, Rituale – die Freimaurerei“ heißt die Stadtführung, die am Sonntag um 14 Uhr stattfindet. Ständige Arbeit an der eigenen Persönlichkeit soll Freimauer zu einem besseren Menschen machen. Verschwiegenheit und mysteriöse Rituale umgeben die Freimaurer, denen Verschwörungstheorien nachgesagt werden. Im 18. Jahrhundert gegründet, standen die ersten Logen den Ideen der Aufklärung offen gegenüber. Den Regierenden waren sie somit ein Dorn im Auge. In Mannheim blicken die Freimaurer auf eine lange Tradition zurück. Die Teilnehmer der Führung wandeln auf den Spuren des Kaufmanns Bernhard Herschel, der im 19. Jahrhundert ein Mitglied der Loge Carl zur Eintracht war. Treffpunkt am Sonntag ist U 2, gegenüber des Herschelbades. Die Führung dauert zwei Stunden und kostet 7 Euro pro Person. tbö

