Freinsheim ehrt Nobelpreisträgerin

Freinsheim.Das Wochenende 23. und 24. März steht im Zeichen von Herta Müller. Die Nobelpreisträgerin erhält am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr im Von-Busch-Hof in Freinsheim den Hermann-Sinsheimer-Preis für Literatur und Publizistik, den die Stadt Freinsheim in ungeraden Jahren vergibt.

Am Vorabend (Samstag, 23. März, 19 Uhr, ebenfalls Von-Busch-Hof) können Interessierte Herta Müller und ihr Werk im Gespräch mit Jürgen Wertheimer, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften an der Universität Tübingen, näher kennen lernen

Herta Müller hatte bis zu ihrer Ausreise 1987 nach Deutschland die kommunistische Diktatur in Rumänien unter Nicolae Ceausescu miterleben müssen. Mit dem Preis erinnert die Stadt Freinsheim an den Journalisten, Schriftsteller und Theaterkritiker Hermann Sinsheimer, der in Freinsheim geboren wurde und später vor den Nationalsozialisten nach England fliehen musste. sba

Info: Preisverleihung Sonntag, 24.3., 11 Uhr (kostenfrei). Samstag, Sa, 23.3., 19 Uhr, Gespräch Herta Müller mit Jürgen Wertheimer, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften an der Universität Tübingen (10 Euro). Reservierung für beide Veranstaltungen: i-Punkt Freinsheim, Tel. 06353/98 92 94. Ort der Veranstaltungen ist das Restaurant Von-Busch-Hof.

