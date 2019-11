Freisein und Power-Diät

2 Fotos ansehen Charakterköpfe: Rüdiger Hoffmann (l.) und Lars Reichow sind dieser Tage zu Gast im Capitol. © Nadine_Dilly/Mario_Andreya

Mannheim.Er hat den Deutschen Kleinkunstpreis in der Tasche, ist bundesweit live und im Fernsehen gefragt und versteht sich auf eine Kunst, die heute fast in Vergessenheit geraten ist: Lars Reichow fühlt sich frei. Am Donnerstag, 14. November, 20 Uhr, lässt er sein Publikum im Mannheimer Capitol an diesem Geisteszustand teilhaben: mit Rap, Rock, Reife und Prüfung, wie es sich zum 50. gehört. Karten gibt’s für 24 bis 28,40 Euro.

Einen Tag später, am Freitag, 15. November, 20 Uhr, ruft Rüdiger Hoffmann eine neue Maxime aus: „Alles Mega – Gut ist nicht gut genug“. Ob Ehe, Pubertät oder Power-Diät: Nichts ist vor dem Comedian und seinem neuen Programm sicher. Die Mega-Kur fürs eigene Leben an einem Abend kostet 27,30 oder 30.60 Euro. sdo

Info: Capitol, Mannheim; Karten unter Telefon 0621/3 36 73 33.

