Freistil-Rapper legen los

Mannheim.Drei MCs, eine Liveband, ein neues Level: Bei den Freestyle Live Sessions wollen Samy Deluxe, Main-Concept-Rapper David Pe und Roger Rekless ihre Königsdisziplin gemeinsam mit den Tribes of Jizu, einer der besten instrumentalen Hip-Hop-Bands Europas, darbieten. Am Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, machen sie in der Alten Feuerwache in Mannheim Station.

Samy Deluxe ist mit zwölf Top-10-Scheiben einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands und für seine Vielseitigkeit bekannt, nicht zuletzt durch sein MTV-Unplugged-Album. Wenn er David Pe – Schöpfer des Rap-Klassikers „Plan 58“ – und Roger Rekless, Moderator und einer der besten Freestyler des Landes, zu Gast hat, sollten Genre-Fans definitiv auf ihre Kosten kommen. Viele Konzerte ihrer Tour waren ausverkauft; rasch sollten sich Fans daher Tickets für den Auftritt in der Alten Feuerwache sichern.

Dort werden die drei MCs solo, zu zweit und gemeinsam auf der Bühne zu sehen sein. Gewohnt selbstbewusst kündigen sie an, ihre Wort-Kunst auf „ein neues Level zu heben“ und „das bisher Dagewesene in den Schatten“ stellen zu wollen. Klingt vielversprechend. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.10.2019