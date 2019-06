Freude; über die Sommerzeit

Ray Dorset bekannt als Mungo Jerry. © dpa

Bensheim.45 Jahre ist es her, dass Mungo Jerry mit „In the Summertime“ einen Hit gelandet haben – der noch immer ins Ohr und in die Mundwinkel geht, wenn er aus dem Radio tönt. Um den halbrunden Geburtstag des Dauerbrenners zu feiern, ist die Band derzeit auf Tour und tritt mit Original-Frontmann Ray Dorset am Donnerstag, 6. Juni, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex in Bensheim auf. Durchgehend hat die Band seit ihrem Erfolgsdebüt in den frühen 70ern weitere Alben veröffentlicht und trifft mit ihrem Mix aus Pop, Rock, Blues und Country auch heute noch auf großen Anklang – und spätestens bei „In the Summertime“ auch auf lachende Gesichter im Publikum. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019